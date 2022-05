Kui söö­te ka vaid tas­si­täie loo­dus­li­kult nit­raa­di­rik­kaid köö­gi­vil­ju päe­vas, on see suu­re­pä­ra­ne viis oma sü­da­me­ter­vist hoi­da. Ini­me­sed, kes soo­vi­vad hoo­lit­se­da oma sü­da­me ter­vi­se eest, on tead­li­kud, et kor­ra­pä­ra­ne köö­gi­vil­ja söö­mi­ne on võt­me­täht­su­se­ga asi.