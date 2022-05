Viis olulist numbrit, mida iga jooksja peaks jälgima

4. Sammude arv ühes minutis

Ühes minutis tehtud jooksusammude arv on mõõdik, mida ei pea jooksmise ajal nutikellalt aktiivselt jälgima, kuid mis on kasulik tööriist ning mida tasub vaadata hiljem, kui tehtud jooksu andmed on näiteks juba terviserakendusse laetud.

«Üldiselt jääb see näitaja vahemikku 150-200 sammu minutis ning uuringute kohaselt on kõige tõhusam jooksmine kiirusega üle 170 sammu minutis,» toob ka ise jooksmist harrastav Mishina välja, kuid lisab, et ka madalam näitaja pole halb ning et lähtuda tuleks siiski sellest, mis on jooksu eesmärk.

«Tänu uutes nutikellades olevale tehisintellektist jooksutreenerile saab täpselt valida oma jooksu eesmärgi ja näha selle põhjal nii treeningprogrammi soovitusi kui ka numbrilisi näitajaid, mis defineerivad antud eesmärgi soovituslikud tulemused,» räägib tehnoloogiaekspert. Nii näiteks soovitab nutikella tehisintellekt sammude arvu suurendamiseks ühes minutis lisada jooksule kiirust juurde. «Hea nipp selle rakendamiseks praktikas on laadida kellale oma tempokas lemmikmuusika ning siis selle rütmis sammu pidada,» soovitab Mishina.

5. Keha hapnikutarbimise võimekus

Kuigi jooksjate jaoks on olemas palju teisigi olulisi mõõdikuid, tasub viiendana näitajana jälgida jooksvalt ka oma VO2max näitajat. Nimelt on üha enam jooksjaid mõistnud, kui oluline on jälgida jooksu puhul oma keha maksimaalset hapnikutarbimise võimet ehk VO2max näitajat, mida nimetatakse sageli ka aeroobseks võimekuseks. Tegemist on jooksmise ja teiste vastupidavusalade vaatest olulise näitajaga, mis näitab suurimat hapniku hulka millimeetrites iga kg kehakaalu kohta minutis ning võimaldab seega otseselt oma sooritusi võrreldes varasemaga paremaks muuta - mida rohkem suudab keha liikumisel lihastesse hapnikku saada, seda kiiremini või kaugemale on võimalik liikuda.