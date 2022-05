Selgus, kas kaalu langetab rohkem kaheksa tunni jooksul söömine või kalorite piiramine

Viimase kümnendi jooksul on paastudieedid muutunud populaarsemaks ning pooldajad väidavad, et need on kõige tõhusam viis kaalu langetamiseks ja ainevahetuse tervise parandamiseks. Sellel toitumisstrateegial võib olla mitmesuguseid vorme, alates vahelduvast paastust (nt söömine ülepäeviti või paastumine terve päeva üks või kaks korda nädalas) kuni ajapiiranguga toitmiseni, mil iga päev süüakse kindla ajavahemiku jooksul.

Mainekas teadusajakirjas New England Journal of Medicine avaldatud uus uuring keskendus ajapiiranguga toitmisele, mida mitteametlikult tuntakse 16:8 dieedina – see hõlmab argiselt kogu toidutarbimise piiramist kaheksatunnisele perioodile. Näiteks, kui esimene söögikord on kell kaheksa hommikul, siis pärast kella 16 enam sööma ei peaks.

Uuringusse kaasati 139 katsealust, kes kõik olid ülekaalulised või rasvunud, kuid muidu terved. And jagati juhuslikult kaheks rühmaks: üks rühm, kelle ülesandeks oli ajaliselt piiratud toitumisstrateegia, ja teine, kes võis igal ajal süüa. Mõlemad rühmad pidid oma päevast kaloritarbimist piirama: mehed sööma mitte rohkem kui 1800 kalorit ja naised mitte rohkem kui 1500 kalorit. Uuritavad toitusid sel viisil 12 kuud.

Mõlema rühma kalorite tarbimise piiramine võimaldas teadlastel mõista ajapiiranguga toitumise otsest mõju kaalukaotusele ja ainevahetusele. Varasemad uuringud näitasid, et mõned paastudieetide eelised olid tingitud sellest, et režiim vähendab üldist kaloritarbimist, seega keskenduti uuringus sellele, kas igapäevasel 16-tunnisel paastul on otseseid eeliseid.

Ajapiiranguga toitmise rühma kuuluvad inimesed kaotasid uuringu jooksul üheksa protsenti kehakaalust. Seda võrreldes 7,2-protsendilise langusega lihtsalt kaloripiiranguga rühmas. Teadlased märgivad, et see erinevus ei ole statistiliselt oluline ja nende järeldus on, et kaalulangus näib olevat tingitud peamiselt kaloripiirangust ja seda ei mõjuta ajapiiranguga toitumisharjumused.