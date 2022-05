Kristiine linnaosa Löwenruh pargis alustatakse taas tasuta välitreeningutega

Treeningsari algab 18. mail ja kestab kuni 5. oktoobrini. Tasuta saab treenerite juhendamisel trenni teha igal kolmapäeval algusega kell 12:00. Kohtutakse pargi kuldse lõvi juures, kavas on sirutus- ja venitusharjutused ning kepikõnd, kord kuus toimuvad FC Flora juhendamisel ka palliga treeningud. Soovitav on välja otsida ka vihmakeebid, sest trennid toimuvad iga ilmaga.

«Meil on heameel, et taaskord algab Kristiine linnaosas treeningsari. Tegemist pikaajalise ja linnaosa elanike jaoks tähtsa sportliku traditsiooniga. Värskes õhus koos trenni tehes saavad inimesed hoida oma keha liikuva ja nooruslikuna, selja tugeva ning mõtted positiivsetena. Välitreeningud on kõigil tasuta,» kutsub Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.