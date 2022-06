Mis juhtub, kui süüa ainult õunu ja kulistada keefirit?

«Me ise tunneme end küll kui kangelased – sooritades pidevalt külmkapist mööda minnes vägitegu. Jah, ühe päev nädalas võib sellist dieeti teha kui mahalaadimist ja osa dieediteraapiast, kuid ainult toitumisspetsialisti soovitusel ja tema järelevalve all – muidu võib see kurvalt lõppeda,» ütled dr Minenko.

Teine äärmus on täita «tühjus» toiduga, tõdeb Minenko ajakirjas Tervise Meeter. «Kuid pange tähele – on teada tuntud tõsiasi, et iga järgmine lusikas ja/või iga järgnev tükk pakub järjest vähem naudingut kui eelmine. Seetõttu inimene sööb ja ei suuda peatuda. Väljapääs – lülituge sellele, mis toob naudingut, mingi tegevus, mis ei ole üldse toiduga seotud.»