Uuring: noorte liikumist pärsivad huvipuudus ja raha vähesus

Uuringust selgus, et noorte liikumissoovi märgatava vähenemise põhjused on mitmekesised ja omavahel seotud. Eristada saab sotsiaalseid põhjuseid, milleks on huvi, motivatsiooni või materiaalsete võimaluste puudumine, samuti kehv suhtumine sporti; ajalisi põhjuseid, milleks on suur koolikoormus või muude huvide eelistamine, samuti trenniaegade sobimatus; emotsionaalsed põhjuseid, milleks on läbipõlemine, huvi kadumine ja ebamugavus; majanduslikke põhjuseid, milleks on trennitasude kasv ja ebavõrdsed toetused, aga ka füüsilisi põhjuseid, milleks on vigastused, sportlike tulemuste kesisus ja kasvust tulenevad muutused.