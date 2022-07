3 lihtsat harjumust, mis aitavad kõhurasvast vabaneda

Püksivärvlist üle pressivast kõhurasvast priiks saamine on levinud treeningute eesmärk. Rasvakaotuse tarvis on esimesi samme elustiili kohandamine. Oluline on süüa tervislikult, teha jõutreeningut ja lisada regulaarset kardiotrenni, kirjutab tervisliku elustiili ajakiri Eat This, Not That.