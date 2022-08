KOKKUVÕTE ⟩ Loe, millised olid selle nädala kõige olulisemad terviseuudised

Võrreldes alla kuue ühiku alkoholi joomisega nädalas (umbes kaks suurt 250 ml veiniklaasi), oli rohkem kui 29 ühiku alkoholi joomine nädalas (umbes kümme 250 ml klaasi 14 mahuprotsendilist alkoholi) seotud ühe- kuni kaheaastase vanusega seotud muutusega telomeeride pikkuses. Isikutel, kellel oli diagnoositud alkoholitarbimise häire, olid telomeerid oluliselt lühemad kui kontrollrühmal. Vanuse suhtes tähendab see, et erinevus oli vahemikus kolm kuni kuus aastat.

Ühendriikides on tuvastatud praeguseks üle 6600 juhtumi, neist umbes veerand New Yorgi osariigis. USA on siiani laiali jaganud umbes 600 000 algselt rõugete vastu välja töötatud vaktsiini Jynneos, kuid see on siiski märkimisväärselt vähem, kui oleks vaja neile ligi 1,6 miljonile inimesele, keda peetakse suurimaks riskirühmaks ja kes vajavad vaktsiini kõige rohkem.