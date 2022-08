Unepuudus võib olla raske õnnetuse põhjustaja

Inimene loovutab unele keskmiselt kolmandiku oma elust, mistõttu on kehv unehügieen paljude krooniliste haiguste põhjuseks ja tihti ka tagajärjeks. «Võib tunduda üllatav, aga inimene sureb enne unepuudusesse kui nälga,» rõhutas spordibioloog Kristjan Port, kelle sõnul on unel otsene mõju meie elukvaliteedile.

Lisaks pikaaegsetele tervisekahjudele panevad magamata inimesed nii ennast kui teisi tihemini ohtlikesse olukordadesse. Erinevad uuringud on kinnitanud otsese seose unepuuduse ja õnnetusse sattumise tõenäosuse vahel. «Magades öösel vaid viis-kuus tundi, suureneb õnnetuse sattumise riski pea kaks korda, alla nelja tunni juba 11,5 korda,» sõnas Port.

ERGO kindlustuse hinnangul on esinenud mitmeid juhtumeid, kus üleväsinud roolikeerajad on sattunud avariisse, sest juht ei suuda adekvaatselt tajuda ümbritsevat liiklust. Sellist väsimusseisundit võib võrrelda joobeseisundis sõiduki juhtimisega, mistõttu on kutselistel juhtidel töö- ja puhkeajad ka seadusega reguleeritud.