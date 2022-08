Bill Gates aitas välja selgitada kolm peamist vähi ennetatavat riskitegurit

Ajakirjas The Lancet avaldatud uuringus ilmnes, et 44,4 protsenti kõigist vähisurmadest ja 42 protsenti kaotsi läinud tervena elatud aastatest võisid 2019. aastal olla tingitud ennetatavatest riskiteguritest.

«Meile teadaolevalt kujutab see uuring endast seni suurimat jõupingutust riskiteguritest põhjustatud vähi ülemaailmse koormuse kindlakstegemiseks ning panustab tõendite hulka, mille eesmärk on hinnata konkreetsete vähivormidega seotud koormust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ning globaalselt,» kirjutas Washingtoni ülikooli tervisemõõdikute– ja hindamisinstituudi (IHME) direktor dr Chris Murray koos kolleegidega uuringus.

Andmed näitasid samuti, et riskiteguritega seotud vähisurmade juhtumid on tõusuteel, olles kasvanud kogu maailmas 2010–2019 aastatel 20,4 protsendi võrra. Ülemaailmselt olid sellest kasvust 2019. aastal mõjustatud enim viis piirkonda: Kesk-Euroopa, Ida-Aasia ja Põhja-Ameerika, Ladina-Ameerika lõunaosa ja Lääne-Euroopa.

«Need leiud rõhutavad, et märkimisväärset osa vähist on võimalik ennetada sekkumiste kaudu, mille eesmärk on vähendada kokkupuudet teadaolevate vähiriskiteguritega, kuid ka seda, et suur osa vähikoormusest ei pruugi olla praegu hinnatud riskitegurite kontrollimise kaudu välditav,» kirjutasid teadlased. «Seega peavad vähiriski vähendamise jõupingutused olema ühendatud kontrollistrateegiatega, mis hõlmavad jõupingutusi varajase diagnoosimise ja tõhusa ravi toetamiseks.»