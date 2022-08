Heas vormis eakamatel on ka tervem aju

"Meie tulemused näitavad, et juhendatud treening võis anda vanematele meestele, kuid mitte vanematele naistele parema kognitiivse funktsiooni ja vähendas kergete kognitiivsete häirete tõenäosust. Aga kokkuvõttes tundub, et kõige olulisem on see, et sa treenid ka tegelikult nii, et see parandab sinu vormi, olenemata sellest, kas saad organiseeritud abi, et olla füüsiliselt aktiivne või mitte,” räägib Zotcheva.