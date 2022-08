«Kui kartul, siis eilne!» ⟩ Tallinna arst rääkis, kuidas kriisiajal õigesti toituda

Arvatakse, et tervislik toitumine on kallis lõbu ja mitte igaüks ei saa seda endale lubada. Paljudel takistab see isegi proovimast minna üle tervislikumale eluviisile. Preventiivse meditsiini arst Sergei Saadi on veendunud, et kui inimene tõsiselt tahab õigesti toituda, siis see on võimalik isegi kokkuhoiu tingimustes.