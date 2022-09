Levinud seljaprobleem võib olla vihjeks, et tekib südamehaigus

Kunagi haruldaseks peetud südamehaigust, mil nimeks transtüretiini amüloidne kardiomüopaatia, arvatakse esinevat rohkem kui seni kinnitust leidnud. Teadlaste sõnul on see aladiagnoositud südamepuudulikkuse põhjus. Haigust põhjustavad transtüretiini nimelised valgud, mis võivad kokku kleepuda ja ladestuda niinimetatud amüloidkogumitena südames, selgroos, sidekoes ja teistes kudedes. Valgu kuhjumine südames muudab selle seinad jäigemaks ja seetõttu väheneb vere hulk, mida süda suudab pumbata.

«Meil on hea ravi, mis vähendab sellesse haigusse suremise ohtu, ja nüüd on meil selgelt vaja paremat viisi inimeste kontrollimiseks ja riskirühma kuuluvate inimeste leidmiseks,» ütleb Columbia ülikooli meditsiiniprofessor Maurer. «Kuna ravim ei vähenda olemasolevat ladestust, on see kõige tõhusam, kui seda võetakse haiguse varases staadiumis.»

Sama diagnoosiga inimeste probleem

Hiljutised uuringud näitavad, et paljudel patsientidel, kellel on diagnoositud nimmepiirkonna stenoos ehk lülisambakanali kitsenemine nimmepiirkonnas, tekib transtüretiini amüloidne kardiomüopaatia viis kuni 15 aastat pärast stenoosi diagnoosimist. See pani Maureri juurdlema, kas stenoosiga patsientide sõeluuringuga on võimalik tuvastada neid, kellel on transtüretiini kardiomüopaatia risk või kes on juba varajases staadiumis.