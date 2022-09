Need magamisasendid aitavad vältida kaelavalu tekkimist

Patju tuleks vahetada igal aastal

Hea une saavutamisel on oluliseks teguriks õige padja valimine. «Ebasobiv padi viib une ajal kaela ebamugavasse asendisse, mis põhjustab omakorda pingeid ja valu. Sobiv padi aga laseb lihaskonnal puhata ja vähendab lihaspingeid,» kirjeldas Lust-Mardna.

Padja valimine on füsioterapeudi sõnul väga individuaalne ja tuleneb inimese poolt eelistatud magamisasendist. Reegel on, et magades tuleks peale ja kaelale tagada võimalikult loomulik asend. Lust-Mardna sõnul tuleks patju vahetada iga 1-2 aasta tagant, sest lapikuks muutunud padi ei paku kaelale ja lülisambale enam vajalikku tuge.

Vali padi vastavalt magamisasendile

IKEA sisekujundusosakonna juht Pedro Castro selgitab, kuidas valida patja magamisasendi ja täidise järgi. Õige padja valimine sõltub eelkõige sellest, millises asendis inimene tavaliselt magab. Selili magajate puhul peaks padja kõrgus olema madal, ent külili magajatel kõrgem ning toetama pea ja kaela asendit nii et selg säilitaks sirge joone. Neile, kes magavad kõhuli, soovitatakse väga madalat patja, et vältida kaela ülevenitamist.

Lisaks tuleks padja valikul tähelepanu pöörata ka selle täidisele. Erinevast materjalist täidisega patjade omadused on erisugused. Osad neist on pehmemad, teised hoiavad paremini kuju. Mõned on hingavad, teised imavad tõhusalt niiskust.

«Padi peab olema piisavalt pehme, et kehaga kohaneda ja piisavalt tugev, et pakkuda head toestust. Samuti peaks see olema hingav, kergesti hooldatav ja niiskuskindel. Sünteetilistest materjalidest, nagu mikrokiud, õõneskiud ja polüester, valmistatud padjad sobivad suurepäraselt allergikutele. Mikrokiudtäidis on valmistatud ülipeenetest, tihedalt kootud polüester- ja nailonniitidest, muutes padja loomulikult antimikroobseks. Lisaks on sünteetilised materjalid niiskuskindlad ja kergesti pestavad ning puhastatavad,» ütles Castro.

Tuge ja lõõgastust pakuvad ka udu- ja tavaliste sulgedega täidetud padjad, mille elastne sisemine südamik on ümbritsetud pehme täidisega. Selliste patjade hea hügieeni tagab võimalus pesta neid kõrgel temperatuuril.