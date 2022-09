Nende köögiviljade söömisega saab rauataset tõsta

Kui palju rauda peaks tarbima, et organismis ei tekiks rauapuudust? Naiste päevane soovituslik kogus on 13-17 mg (viljakas eas naised, rasedad ja imetavad emad), vanusega langeb vajadus 10 mg-le päevas. Meeste päevane soovituslik rauakogus on 11-14 mg. Päevane ohutu raua üldkogus on 25 mg.