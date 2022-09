Tervislik toituja järgib neid nelja reeglit

Selleks, et toitumine oleks tasakaalus ja mitmekesine tuleks süüa toidupüramiidi soovituse järgi. Püramiidil on toodud viis põhitoidugruppi, neist igast peaksid sööma midagi iga päev. Püramiidi tipuosas on aga magusad ja soolased näksid, mida organism toimimiseks ei vaja ning neid tuleks süüa harva ja väikestes kogustes.

Levinud on arusaam, et kõik maitsev on tervisele kahjulik või teeb paksuks. Siiski pole see nii hull, et peaks lemmikutest kommidest või koogitükist täielikult loobuma. Tähtis on see, et toidupüramiidi alumised osad oleks esindatud. Süüa võib kõike, kuid õigetes kogustes ja sageduses.