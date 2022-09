Näljutamine ei ole lahendus, kuidas kaalu kaotada

Nii see paraku pole, ka ülekaaluga võideldes vajame toitu ja ei saa oma päevast kaloraaži aina madalamaks kärpida.

Keha vajab toimimiseks energiat

Probleem ongi selles, et paljud ei tundu mõistvat, et keha ei tööta ilma energiata, ka tühi kott ei seisa ju püsti. Ei mõelda sellele, miks me peame üldse sööma ja milleks toitu vajame. Loomulikult on arusaadav, et keegi ei mõtle igapäevaselt, kuidas meie organism toimib – kuidas organid töötavad, kuidas veri ringleb, kuidas toodetakse hormoone ja antikehasid, kuidas kõik protsessid kehas toimuvad. Siiski on oluline teada, et kehas ei toimu midagi niisama, kõigeks on vaja energiat ja seda saamegi toidust. Isegi kui soovime kaalu langetada, ei saa jätta organismi vajalikust energiast ilma. Kui sööme liiga vähe, siis lisaks sellele, et lõpuks kaal ei lange, paneme ohtu ka oma tervise.

Ainevahetus aeglustub

Kui päevane toidust saadav energiahulk on liiga väike, põhjustab see ainevahetuse aeglustumist. Negatiivne aspekt selle juures on, et aeglustunud ainevahetus säilib ka pärast liialt ekstreemse dieedi lõpetamist. See tähendab, et isegi kui hakatakse rohkem sööma, siis ainevahetuse kiirus ei taastu kohe eelnevale tasemele.