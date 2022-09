Mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine lubab süüa kõike mida tahad, aga õiges koguses

Tervise Arengu Instituudi uuringu järgi on Eesti inimeste toidulaud tasakaalust väljas – soovitatust oluliselt vähem süüakse köögivilju, täisteratooteid, kala, pähkleid ja seemneid, samas liialdatakse lihatoodete ning magusate ja soolaste näksidega. Ülemäärane kehakaal on Eesti täiskasvanud elanikkonna seas tõusuteel.

TAI 2020. aastal läbi viidud uuringu järgi on 52 protsenti Eesti täiskasvanutest ülekaalulised või rasvunud. Euroopa täiskasvanutest on 59 protsenti ülekaalulised või rasvunud, selgub WHO 2022. aasta raportist. Selleks, et ülemäärase kehakaaluga inimeste osakaalu vähendada, on vaja samal ajal tegeleda nii tasakaalustatud toitumise kui ka liikumise edendamisega.

Olulisimad tervisliku toitumise põhimõtted on lühidalt toodud TAI veebilehel.