Rasvunud inimesel on doktor Ingrid Reppo sõnul kümme korda suurem risk haigestuda 2. tüüpi dia­beeti. Ülekaaluliseks loetakse, kui kehamassiindeks on 25 või üle selle. Kehamassiindeksi leidmiseks jagatakse kehakaal pikkuse ruuduga meetrites. Pilt on illustratiivne.

Foto: Shutterstock