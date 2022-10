Teadlased otsivad viise, kuidas aidata teismelistel rohkem magada

Pilt on illustreeriv.

Kooliaasta alguses on paljudel lastel keeruline uue unegraafikuga kohaneda ning see võib kaasa tuua päevast väsimust ning meeleolu ja keskendumisvõime langust. Üldiste soovituste kohaselt vajavad noored kaheka kuni kümme tundi ööund, et säilitada hea füüsiline tervis, emotsionaalne heaolu ja õpitulemused, kirjutab Medical Xpress.