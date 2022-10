Kuidas toituda südame- ja veresoonkonnahaiguste korral?

Eestis on südame- ja veresoonkonnahaigused surmapõhjusena esikohal, moodustades 46 protsenti meeste ja 64 protsenti naiste suremusest. Sama oluline on südamehaigustest tingitud invaliidsus, mis moodustab ligikaudu 29 protsenti kõigist puuetega inimestest. Erinevad südame- ja veresoonkonnahaigused vajavad varast diagnostikat, et säilitada võimalikult kaua elujõud ja töövõime. Veelgi tähtsam on haiguste ennetamine tervisliku eluviisiga ja tervislike toitumisharjumustega.