Kui ohtlikuks võib kujuneda TikToki trend enne magamist suu kinni teipida?

Väidetakse, et suu kinni teipimine suurendab võimet terve öö nina kaudu hingata, vähendab norskamist ja annab hommikul värskema olemise. Teiste sõnul suurendab selline tegevus unehäirete või ka uneapnoe tekkeriski.

Blogija ja podcasti tegija Lauryn Bosstick ütleb, et tema teibib igal õhtul suu kinni. «Olen märganud, et tänu sellele on mul sügavam uni, mis annab mulle hommikul rohkem energiat,» rääkis Bosstick oma TikToki videos.

Kas selline tegevus on tõesti imevahend unekvaliteedi parandamiseks või hoopis toimib platseeboefekt? Emory School of Medicine'i meditsiiniprofessor ja Ameerika Ühendriikide kopsuarstide ühenduse president David Schulman tõdeb, et sellise meetodi kasutamise kohta pole palju tõendeid. Samuti ei ole see täiesti ohutu.

Tagajärjeks võivad olla: hingamisraskused (ninakinnisuse korral), allergia, teibist huultele tekkiv ärritus ja kuivad huuled.

Meditsiiniprofessor seda meetodit heaks ei kiida. «Kui inimene norskab ja võib põdeda uneapnoe, siis võib selline tegevus unehäiret veelgi süveneda.»

Ameerika Unemeditsiini Akadeemia pressiesindaja Raj Dasgupta soovitab samuti olla ettevaatlik. «Oletame, et teil on ninakinnisus. Kujutaksite ette, teibite suu kinni ja nina on ka kinni?» sõnab ta.