Uuring: enamik eestlasi magab iga öö vähem kui peaks

«Kuna Samsungi nutikellad on varustatud ka mitmete unejälgimisfunktsioonidega, siis soovisime teada, millised on eestlaste uneharjumused. Selle kohaselt magab 66 protsenti eestlastest iga öö 6-7 tundi ja kaheksa protsenti vaid 4-5 tundi,» sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Kirill Kozlov.

Lisaks sellele pidid uuringus osalejad vastama küsimusele, millega nad vahetult enne magamaminekut tegelevad ning 40 protsenti tõid välja, et vaatavad vahetult enne magamaminekut telekat või sirvivad nutitelefonis või muus nutiseadmes. Ligikaudu sama suur osa vastajatest (45%) lisas, et neil on vähemalt paaril korral nädalas raskusi magama jäämisega, seega on oluline enda õhtused harjumused üle vaadata, et une kvaliteeti parandada.