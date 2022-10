Kui tihti peaks tegelikult voodipesu pesema?

Kiire elutempo juures võib iganädalane linade vahetamine tunduda tülikas ülesanne, mis lihtsalt ununeb. Kui aga arvestada, et me veedame kolmandiku oma elust voodis, siis tasub hoida voodipesu puhtana.

Voodipesu peaks vahetame korra nädalas. Regulaarne pesemine eemaldab kõik mustuse, mis on sinna kogunenud. Kuid sama oluline kui on voodipesu regulaarne pesemine, on ka pesemiseks kasutatav meetod. Õige viis aitab hoida linad puhtana ja ei lase neil kiirelt ära kuluda.