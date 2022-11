Kõrgemad elueesmärgid aitavad tervena püsida

Bostoni ülikooli rahvatervise instituudi (BUSPH) teadlase juhitud uus uuring ütleb, et kõrgemate elueesmärkidega inimestel võib olla väiksem risk surra mis tahes põhjusel ja et see seos kehtib kõigi jaoks - rahvusest, rassist või soost sõltumatult.