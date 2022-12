Uneajast töötamine võib suurendada raske haiguse tekkeriski

Kui kaua võiks inimene korraga üleval olla?

Kui kaua suudab inimene vastu pidada enne, kui aju- ja kehafunktsioonid hakkavad langema? Walkeri sõnul on selleks ajaks 16 tundi. Seega peaks ööpäevas magamisele jääma vähemalt kaheksa tundi. Pärast 16 tundi on juba näha vaimset ja füüsilist langust kehas. On teada, et kui inimene on olnud üleval 19 või 20 tundi, võib tema vaimset võimekust võrrelda kellegagi, kes on seaduslikkus mõttes joobes ega tohiks autorooli minna.