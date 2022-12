Milline tekk ja padi sobivad külmal ajal?

Ergonoomiline padi parandab und

«Ergonoomiline padi vajub kehatemperatuuri abil pea ja kaela kuju järgi. Need on disainitud nii, et anda peale, kaelale ja õlgadele õiget tuge, mis võimaldab igal ööl kvaliteetselt puhata,» selgitas Tammekivi. Ta lisas, et olenemata sellest, kuidas magate või palju magamisasendeid vahetate, leiate sobiliku ergonoomilise padja.

Allergikud peaksid pigem kasutama mikrokiud-, õõneskiud- ja polüesterpatju, kuna need on hüpoallergeensed ja hästi hingavad.

«Mikrokiust padjad on valmistatud ülipeenikestest polüester- ja nailonniitidest, mis on tihedalt kokku kootud. See muudab padja antimikroobseks. Sünteetilised materjalid tõrjuvad ka niiskust,» selgitas IKEA sisekujundaja Ta lisas, et padjad võivad olla kaetud ka padjakaitsega, mis kaitseb patja plekkide ja mustuse eest ning on masinpestav. Mõned padjakatted lisavad padjale isegi mugavust juurde.