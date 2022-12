Unekvaliteeti saab tõsta lihtsate nippidega

Õhtuti tuleks piirata kofeiini sisaldavate jookide joomist. Unerežiimi segab ka suurte toidukordade söömine ja alkoholi tarvitamine õhtul. Alkoholi ja nikotiini tarvitamine muudab une katkendlikumaks. Enne voodisse minekut tuleks võtta aega hoopis lõdvestumiseks. Hea une tagamiseks võiks seda teha pere või hea raamatu seltsis, mitte ekraanide taga.

Melatoniin on käbinäärmest sekreteeritav hormoon, mida keha toodab vastusena öö saabumisele. Nimetatud hormoon annab ajule märku, et on aeg magama jääda. Melatoniini tootmise ja vabanemise tsüklit mõjutab kellaaeg – melatoniini tase tõuseb õhtul ja langeb hommikul. Mõndadel juhtudel võib melatoniini tsükkel olla häiritud nagu näiteks ajavahe tõttu.

Arstide sõnul mõjutab unetus rohkem naisi kui mehi ning uneprobleemide all kannatavad enamasti vanemad inimesed. Kui unehügieen on korras, võiks järgmiseks proovida looduslikke melatoniini sisaldavaid preparaate. Toidulisandid, mis sisaldavad melatoniini, aitavad vähendada magama jäämisele kuluvat aega ja võivad seega pikendada une pikkust ja parandada selle kvaliteeti. Nimetatud preparaate kombinatsioonis melatoniini või teiste looduslike ainetega leiab apteegist. Sobiva toote leidmisel tasub konsulteerida apteekriga. Samas peab silmas pidama, et melatoniin töötab vaid mõnda aega – ajaga keha harjub preparaadiga ning peale pikaajalist tarbimist ei pruugi inimesed melatoniinist enam abi saada.

Kui väsimuse tõttu on raskusi igapäevaste toimingutega ning unerežiimi reeglitest ega looduslikest preparaatidest ei ole kasu, tuleks pöörduda arstile, et selgitada välja unetuse põhjused. Arst võib lühiajaliselt kirjutada välja unerohtu, kuid selle võtmisel tuleb rangelt järgida arsti ettekirjutusi – unerohtudel võivad olla ebameeldivad kõrvalmõjud ning need võivad tekitada sõltuvust. Seega alati on parem ravida probleemi algpõhjust.