TERVISEKOMPASS ⟩ Kuidas toituda nii, et ilu nimel tervist ei rikuks?

Toitumisega tegelevaid spetsialiste on mitmeid - toitumisnõustaja, -spetsialist, -terapeut. Tamme sõnul ei ole tegemist ühe ja sama ametiga, vaid eri asjatundjatega, kelle tööülesanded on samuti erinevad. «Toitumisnõustaja nõustab terveid inimesi, ta ei tee haiguspõhist nõustamist, sellega tegeleb toitumisterapeut,» räägib Fitlapi toitumisnõustaja.

Valmistoidu asemel tasub osta tooraineid

Siinkohal tuletab ta meelde taldrikureegli, millest lähtuvalt võiks poes sisseoste teha: et kõik, mida organismil päriselt vaja on, jõuaks ostukorvi ja see, mida ei vaja, jääks riiulisse. «Veerand taldrikust peaks olema süsivesikuterikas toit näiteks kartul, riis, makaronid või tatar. Teine veerand peaks olema valgu- ja rasvaallikas nagu avokaado, liha, juust, kala jne. Kõige suurema osa ehk pool taldrikust peaks moodustuma aurutatud või küpsetatud köögiviljad, või siis toorsalat,» selgitab ta.

Ära pane oma tervist ohtu!

«Dieedid jagunevad kaheks: need, kus piiratakse toidust saadavat energiahulka ja äärmuslikud dieedid, kus lubatakse kuu ajaga kaotada kümme kilo. Viimase puhul peaks tuluke peas põlema lööma, kas see ikka on tervislik? Kui me räägime tervislikust kaalulangetusest, siis selleks on pool kuni üks kilo nädalas,» leiab Tamme.