4 tüüpi seljavalu, mida ei tohiks kunagi ignoreerida

Seljavalu koos järgnevate sümptomitega tasuks kontrolli alla võtta:

Seljavalu ja kusepidamatus. Kui seljavaluga käib kaasas võimetus järsku oma põie või soolestiku liikumist kontrollida, tuleb kohe abi otsida. «See tähendab, et midagi on lahti seljaajuga – miski surub sealsetele närvidele, nii et see mõjutab kontrolli põie või soolestiku üle, tekitades ajutist halvatust. Kui närv on liiga kaua surve all, võib olla keeruline selle funktsiooni taastada,» tõdes Los Angelese Cedars-Sinai seljakeskuse ortopeediaprofessor Neel Anand.

Seljavalu ja palavik. Kui seljavaluga koos tõuseb palavik, võib see viidata infektsioonile, sõnas Põhja-Carolina OrthoCarolina haigla kirurg David Anderson. «See on äärmiselt haruldane ning inimestel võib olla palavik mistahes põhjustel, kuid pideva seljavalu korral võib kahtlustada epiduraalset abstsessi ehk põletiku järel kudedes tekkivat mädakogumit,» ütles ta.

Ülaseljavalu kukla lähistel. Anandi hinnangul ajavad paljud selle segamini seljavaluga, kuid valu kiirgab tegelikult kaelast ning seda põhjustab seljaaju. Kui ülaseljavaluga käib kaasas kihelus, käte tuimus või ebakindel kõnnak, võib see viidata muutustele seljaajus. «Inimesed võivad eeldada, et raskused nööpimisel või kõrvarõngaste riputamisel on põhjustatud vananemisest või artriidist, kuid kui seda juhtub sageli, tuleb läbida neuroloogilised analüüsid. Varakult tabades saab kahjustusi ennetada, kuid kui seljaaju on juba kahjustada saanud, ei pruugi see sageli paraneda,» nentis Anand.