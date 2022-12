Lihaste nõrgenemist saab pidurdada

Sarkopeenia on väga levinud - umbes kolmandikul 60+ inimestest võiks selle diagnoosida - vanadekodudes näiteks aga pea kõigil. Parasjagu tegeletakse selle haiguse uurimisega, et panna see ka rahvusvahelisse haiguste klassifikatsiooni. Siiani pole sarkopeenia raviks olemas ravimit ning ka geneetiline taust on olnud suhteliselt tume maa. Kuid nüüd on suures biopankade geenikogumeid kasutanud uuringus välja selgitatud esimesed geenivariandid, mis haiguse kulgu mõjutavad ning on esile kerkinud ka esimene ravimikandidaat, mis otseselt lihaseid mõjutab.