Vähi tekkimise riski vähendab tund seda tegevust

«See uuring on oluline, kuna see on 16 kohortuuringu metaanalüüs, mis näitab, et lihaseid tugevdav tegevus vähendab südame-veresoonkonna haiguste, vähi ja diabeedi tekkeriski,» ütles dr Anton Bilchik, onkoloog ja kirurgiaprofessor Santa Monicas asuva Saint Johni vähiinstituudi seedetrakti uurimisprogrammi direktor.