Jaheda ilmaga treenimisel on mitmeid hüvesid

Siinkohal tuleb mängu inimese pruun rasvkude, millel on tähtis roll organismi termoregulatsioonis. Külma ilmaga põletab see iseseisvalt mitusada kalorit ning tagab selle, et inimesel on külm vaid mõne aja vältel. Kuna talvel oleme aga harjunud kandma pakse riideid ning istuma keskküttega toas, siis ei aktiveeru enamike pruun rasvkude nii, et sellest kalorikulutusel kasu oleks. Pruuni rasvkoe teadustööga tegelenud Ronald Kahn Harvardi meditsiinikoolist selgitas, et kui pruun rasvkude aktiveerida, siis püsib see sellisena mitme tunni vältel. Ei maksa küll arvata, et nüüd saadki pruunile rasvkoele lootma jääda, kuid jahedaga on sellest igatahes treeningus kasu.