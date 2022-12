Treener annab nõu, kuidas seljatada treenimise ees tekkinud ärevus

Vastus on loomulikult jah, kirjutab treener Kaspar Nisu oma blogis. Ärevuse põhjuseid on lugematul hulgal ja iga teemaga tegelevad vastava valdkonna spetsialistid.

Ärevushoo (sh paanikahoo) fundamentaalseks põhjuseks on surmahirm. Ärevushoo ja paanikahoo ajal asub meie keha «põgene või võitle» valmisolekusse. Tõuseb adrenaliin, vererõhk, kiireneb südamelöögisagedus ja lihased tõmbuvad pingesse. Ärevuse kolm peamist sundmõtet trenniga seoses on:

Kui oled keskmisest ärevam inimene, tuleks luua trennipäevadel selge päevakava. Maga eelmisel ööl vähemalt 7 tundi, veendu et päevased toidukorrad on olnud korrapärased ning jäta tööpäeva jooksul ja -järgselt endale piisavalt hingetõmbepause. Kindlasti ei ole äreval inimesel hea mõte hüpata pingeliselt koosolekult otse treeningsaali. Sellisel moel oled elimineerinud endast sõltuvad põhjused, et ärevushoog ei hiiliks trennieelselt või trenni ajal ligi.