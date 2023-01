Unearst selgitab, miks vanemas eas und ei tule

Ilmneb unetuse sümptomeid, uneärkveloleku rütmi muutusi ja väheneb nii sügava kui ka REM une osakaal. «Paljud märkavad ka, et sagenevad ärkamised küllalt varsti peale õhtust uinumist. Vanuse kasvades väheneb unehormooni melatoniin tootmine kehas, mis otseselt mõjutab une kestmist. Võimalik on, et melatoniini vähesus mõjutab ka kuumahoogude esinemist,» selgitab dr Vaher.

Menopausi järgselt esineb sagedamini depressiooni ning ärevust. Mõlemad on otseselt seotud ka unekvaliteediga. «Leitud on, et nimetatud vaimse tervise muutuste puhul süveneb öine higistamine ja kuumahood. Depressiooni ja ärevuse ravi on seega parema une teenistuses,» sõnab Vaher.