Paastumisel võivad olla tervist laastavad tagajärjed

Tihti arvatakse, et ideaalkaalu saladus peitub dieedipidamises ning hakataksegi katsetama erinevate dieetidega. Kehakaalu alanemist lubavaid dieete on maailmas palju. Valdavalt on need üles ehitatud teatud toidugruppide söömise või üldise toitumise rangele piiramisele ning sellest tulenevale kiirele kaalulangusele.