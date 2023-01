Ei saa und, sest jalad külmetavad? Spetsialist annab nõu, mida teha

«Kindlasti võib magada sokkidega, kui on tegemist pidevalt külmetavate jalgade probleemiga. Siiski on vaja pöörata tähelepanu sokkide koostisele, soovitatav on valida looduslikest kiududest sokid. See hoiab varbad soojas ning puuvillased või villased sokid aitavad hoida õiget temperatuuri. Oluline on valida õige suurusega sokid. Liiga väikesed sokid võivad vereringet häirida ja jalad hakkavad veelgi rohkem külmetama,» mainib looduskangaste spetsialist.