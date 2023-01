AVASTUS ⟩ Lihtne tegevus muudab keha nooremaks

Yamanaka faktorid on neli valgu transkriptsioonifaktorit (Oct3/4, Sox2, Klf4 ja c-Myc, sageli lühendatud kui OKSM), mis võivad muuta spetsiifilised rakud, näiteks naharakud, tagasi tüvirakkudeks. Viimased on kohanemisvõimelised ja pakuvad võimaluse uute spetsiifiliste rakkude arenguks. Dr Shinya Yamanaka pälvis selle avastse eest 2012. aastal Nobeli füsioloogia- või meditsiiniauhinna. Yamanaka faktorite esilekutsumine võib närilistel kogu kehas leevendada vananemise tunnuseid, jäljendades noorematele isenditele omast rakkude kohanemisvõimet.

Meeskond jõudis järeldusele, et treening soodustab molekulaarset profiili, mis sarnaneb osalise epigeneetilise programmeerimisega. See tähendab, et treening võib jäljendada Yamanaka teguritega kokku puutunud lihaste molekulaarse profiili tahke – mis väljendub nooruslikumate rakkude molekulaarsetes omadustes. Treeningu kasulikku mõju võib osaliselt seostada Myc`i spetsiifilise toimega lihastes.

Kuigi oleks lihtne oletada, et kunagi suudame Myc`i lihastes manipuleerida ja saavutada treeningu mõju tegeliku pingutuseta, siis teadlaste sõnul on see vale järeldus. Myc ei suuda asendada kõiki treeningu mõjusid kehale. Küll aga võib sellega manipuleerimine tulevikus aidata parandada vanenevate kahjustunud lihaste võimekust. Kuni need aga enam-vähem töötavad, saab seda teha ka trenniga.