Tervis muutub paremaks kui vältida neid kolme asja

Et talveperioodil, sealhulgas lõppenud jõuludel ja aastavahetusel kiputakse sööma tavapärasest rammusamat ja magusamat toitu, tekib paljudel seetõttu süütunne ning soov astuda uude aastasse tervislikumate sammudega. «Tihti tehakse sellised lubadused emotsioonide mõjul või peomeeleolus ning need kipuvad olema väga üldised – mida üldse tähendab «toitun tervislikult»? See on liiga lai mõiste,» märkis Karjagina.

Niisiis oleks harjumuste muutmiseks tarvis seada kindlad eesmärgid. «Näiteks iga päev 2–3 erineva puuvilja söömine, kahe erineva köögiviljasalati söömine, päevas ühe kohviga piirdumine või siis loobumine suhkru lisamisest teele ja/või kohvile,» näitlikustas ta.

Samuti on väga lihtne jälgida igal toidukorral niinimetatud taldrikureeglit, kus poole taldrikust võiksid moodustada erinevad salatid või kuumtöödeldud köögiviljad, veerandi põhitoit nagu kala või (linnu)liha ja viimase veerandi mõni lisand nagu riis, kartul või makaronid.

Tähtis on olla järjepidev

Karjagina sõnul on oluline meeles pidada, et muutused ei tule üleöö, mistõttu tuleb varuda kannatlikkust ning olla järjepidev. «Kõik on alguses harjumatu, maitsed on teistmoodi ja võib-olla ei paku toit enam samasugust elamust nagu varem. Seega tee edusamme sammhaaval, mõtle enda jaoks plaan või kalender ja märgi sinna nii oma teekonna algus kui ka hetk, mil hakkad positiivseid muutusi märkama,» soovitas ta.