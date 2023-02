Kolm huvitavat tegurit, mis panustavad kaalutõusu

Ülekaalulisuse peamine põhjus on see, pikaajaliselt tarbitakse rohkem kaloreid, kui kehal on võimalus põletada. Seega on toitumistavade uurimine ülekaalulisuse ravimisel võtmetähtsusega.

Uuringud on näidanud, et kiire ja suurema energiatihedusega toitude – mis sisaldavad grammi kohta rohkem kaloreid – söömine on seotud suurema toidutarbimisega. Muud andmed on näidanud, et väga maitsvaid toite tahetakse rohkem tarbida.

««Hüpermaitsvad toidud» tähendavad just seda – et need on loodud selleks, et teid rohkem sööma panna. Toiduainetööstus teeb nende toitude kujundamiseks kõvasti tööd, retsepti täiustamiseks on mitu degusteerimisringi ja kõige usaldusväärsem tunnus, et toit teile meeldib, on see, et sööte rohkem.»