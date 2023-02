Spetsialist jagab näpunäiteid, kuidas une kvaliteeti parandada

«Ärge unustage enne magamaminekut ette tõmmata öökardinad või rulood. Siis ei pääse öösel tänava- või õuevalgustus magamistuppa ega ärata hommikul tõusev päike. Eriti kui päevad lähevad pikemaks. Kui teie magamistoas on televiisor või arvuti, lülitage see ööseks välja, et nende hoiatustuled ei süttiks ega segaks teie tähelepanu enne uinumist. Kui see ei aita, proovige silmi katvat unemaski,» ütles Tikovt.

«Unekvaliteedi parandamiseks hinnake materjale, millest teie pidžaama on valmistatud. Magamisriideid valides on vaadake, et need oleksid valmistatud looduslikest kiududest ja võimaldaksid kehal hingata, et keha ei kuumeneks üle. Kui talvel saab valida villasest või puuvillasest pikema pidžaama, siis soojal aastaajal soovitatakse kasutada puuvillast, linasest või bambusest valmistatud T-särke,» rääkis spetsialist.