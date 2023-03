See meetod võib kaalulangetuse kergemaks muuta

Uurijad loodavad, et tulemused motiveerivad inimesi toidupäevikut pidama, sest pannes kirja kõik, mida päeva jooksul sööd ja jood, on võimalik efektiivselt kaalust alla võtta. Tegevus annab hea ülevaate päevas tarbitud kaloritest ja rakenduste abiga saab infot tarbitud rasvade, valkude ja süsivesikute jaotuse kohta. See on väga tõhus ja mitte nii keeruline, kui arvatakse, sest toidu jälgimiseks mõeldud rakendused on laialt levinud.