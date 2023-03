Kosutav uni tagab pikema eluea

Ameerika kardioloogia kolledži iga-aastasel kardioloogiakongressil tutvustati uuringut, mis näitas, et inimestel, kellel on tervislikumad uneharjumused, on väiksem tõenäosus varajaseks surmaks. Lisaks näitas uuring, et umbes kaheksa protsenti mis tahes põhjusel toimunud surmajuhtumitest võib seostada kehva unemustriga.