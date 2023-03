Täna on rahvusvaheline unepäev: 11 tõhusat soovitust, kuidas saavutada head und

Aga sugugi vähem olulised pole ka väikesed puhkehetked päeva jooksul. Selleks, et puhkamisest meile veel rohkem kasu sünniks, on hea, kui endale neid puhkehetki ka teadvustame. Siis oskab meie keha seda aega kohe eriti nautida. Seega on puhkamine väga oluline, sest aitab meil stressi maandada, närvisüsteemi rahustada ning energiat taastada.

Mida teha kui uni on katkendlik? Kui on raske uinuda? Kui uni läheb liiga vara ära?

1. Pea mõnda aega unepäevikut. See aitab sul näha, mida peaksid muutma, et hästi magada ja olla igapäevaselt energiline, rõõmus ja tark!

2. Liigu vähemalt kolm korda nädalas 30 minutit ja võimalusel õues. Hea oleks liikuda iga päev ja rohkem kui pool tundi. Kui võimalik, siis päeval tasub olla päevavalguse käes.

3. Raske on uinuda näljasena või kui kõht on liiga täis. Säti oma söömist nii, et magama minnes oleks kõht meeldivalt ja piisavalt täis.

4. Hästi planeeritud päevased uinakud võivad aidata sul olla energiline ja efektiivne. On oluline, et need une-ärkveloleku rütmi ei segaks – nad ei tohiks olla liiga pikad ega liiga hilja õhtul. Kui öösiti uni ei ole hea, siis ei tasu päevaseid uinakuid teha.