Spordiarst selgitab, kui palju peaks laps trenni tegema

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) värskeimad soovitused lastele (5–17aastased) ei peaks olema täidetud vaid organiseeritud treeningtegevusega, vaid sisaldama ka igapäevast vaba aja liikumist. WHO järgi peaksid lapsed ja noored kogu nädala jooksul liikuma mõõduka kuni tugeva intensiivsusega keskmiselt 60 minutit päevas (laps võiks kergelt hingeldada ja higistada). Veel peaks laps lisaks aeroobsetele tegevustele vähemalt kolmel päeval nädalas tegelema ka luid ja lihaseid tugevdavate tegevustega.

Korralistel spordiarsti kontrollvisiitidel on Metsavase sõnul näha, et tegelikkuses on lapsevanemad väga teadlikud oma laste igapäevase liikumise puudujääkidest. Seetõttu on praktikas väga sagedased lastevanemate küsimused: