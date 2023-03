Melatoniin aitab noorte enesevigastamist vähendada

«See viitab, et melatoniin võib olla vastutav enesevigastamise vähenemise eest, kuid me ei saa välistada, et teiste psühhiaatriliste ravimite või psühhoteraapia kasutamine võis tulemusi mõjutada,» ütleb dr Marica Leone, uuringu esimene autor Sarah Bergeni uurimisrühmast.

Laste ja noorukite uneprobleemid võivad märkimisväärselt mõjutada nende päevast toimimist, tervist ja arengut, avaldades negatiivset mõju kognitiivsetele oskustele, emotsionaalsele regulatsioonile ja käitumisele. Varasemad uuringud näitavad, et häiritud uni noortel on riskifaktor nii tahtmatute vigastuste, näiteks kukkumiste, spordiga seotud vigastuste, jalgratta- ja sõidukiõnnetuste kui ka suitsidaalsete ja mittesuitsidaalsete enesevigastamiste korral.

Enese tahtlik mittesurmav enesemürgitus või enesevigastamine on laste ja noorukite psühhiaatria jaoks eriti murettekitav, kuna see on seotud mitmesuguste kõrvalmõjudega, sealhulgas enesetapuga. Hinnanguliselt on noorte enesevigastamise levimus elu jooksul 17 protsenti, kuid hinnangud erinevad erinevate uuringukavade ja klassifikatsioonisüsteemide lõikes. Noorte enesevigastamise empiiriliselt toetatud ravimeetodeid on vähe ja kuigi psühhosotsiaalne ravi näib olevat paljulubav, ei ole avaldatud randomiseeritud kliinilisi uuringuid enesevigastamise farmakoteraapia kohta. Hiljutine metaanalüüs viitab sellele, et teadlased peaksid suunama oma tähelepanu enesevigastamise põhjustele, et parandada sekkumiste tõhusust. Uneprobleemide ravi võib vähendada enesevigastamise riski.