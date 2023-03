Liikumisharjumuse saab kujundada kolme lihtsa nipiga

Kuigi paljud kipuvad panustama totaalsele elustiili muutusele, oleks Hannuse sõnul kõige õigem alustada oluliselt lihtsamast ning lisada igasse päeva 10-minutilisi liikumistegevusi, mida siis tasapisi harjumuseks kujundada. «Tegelikult ei ole mingit takistust, miks ei võiks sina endale liikumisharjumusi kujundada. Mis siis liikumisharjumustes nii erilist on? Esiteks võtab see võrdlemisi palju aega. Teine iseloomulik asi on, et liikumistegevuste juures peame me oma puhkeoleku ehk mugavustsoonist välja minema ja see tekitab selliseid aistinguid ning tundeid, mis ei pruugi alati kõige meeldivamad olla. Ja kolmas asjaolu on see, et liikumistegevused on komplekssed. Liikumistegevused on pikad jadad ja see nõuab natuke rohkem läbimõtlemist,» teab ta.