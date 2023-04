Kolmepäevane nädalavahetus paneb liikuma ja toob parema tervise

«Selles uuringus leidsime, et liikumisharjumused muutusid puhkuse ajal paremaks, kehaline aktiivsus kasvas läbivalt ja istuv eluviis vähenes. Samuti avastasime, et inimesed said iga puhkusepäeva jooksul 21 lisaminutit und, millel võib olla meie füüsilisele ja vaimsele tervisele mitmeid positiivseid mõjusid. Näiteks võib piisav uni aidata parandada meie meeleolu, kognitiivseid funktsioone ja tootlikkust. Samuti võib see aidata vähendada meie riski haigestuda mitmesugustesse terviseseisunditesse, nagu rasvumine, diabeet, südame-veresoonkonna haigused ja depressioon. Huvitav on see, et nende muudatuste ulatus suurenes koos puhkuse pikkusega – nii et mida pikem puhkus, seda suurem on kasu tervisele.»