Kas olete aeglaseks jäänud? See võib olla hoiatusmärk!

«Lihasfunktsiooni testide lisamine dementsuse sõeluuringusse võib olla kasulik kõrge riskiga inimeste tuvastamiseks, kes võivad seejärel saada kasu esmastest ennetusprogrammidest, mille eesmärk on haigusseisundi ilmnemise ennetamine, nagu tervislik toitumine ja füüsiliselt aktiivne elustiil. » Põnev leid on, et kui jõudluse vähenemist peatada või langust pidurdada, siis võib ilmselt ennetada ka hilise eluea dementsust. Siiski on selles valdkonnas vaja täiendavaid uuringuid.

Täppistervishoiu keskuse direktor professor Simon Laws ütles, et dementsuse varajaste hoiatusmärkide tuvastamisel on tehtud julgustavaid edusamme.

«Lihaste funktsiooni halvenemine, sealhulgas selle langus, on seotud suurema pikaajalise hilise eluea dementsuse (80+) riskiga vanematel naistel.» Uuring avaldati ajakirjas Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

Dementsus on ülemaailmne rahvatervise probleem, millel on üha suurem sotsiaalne ja majanduslik mõju. 2018. aastal läks dementsus maailma majandusele maksma hinnanguliselt 1 triljon USA dollarit ja prognooside kohaselt ulatub see kahju 2030. aastaks 2 triljoni USA dollarini. Maailmas elab hinnanguliselt 50 miljonit inimest dementsusega, aastaks 2050 see arv kolmekordistub.

Sümptomiteta periood võib kesta 20 aastat - selle jooksul toimub haigusprotsesside järkjärguline kuhjumine. Hilise eluea dementsus tähendab sümptomite ilmnemist 80+ eas. Vähene liikumine, insult, rasvumine, kroonilised põletikud on dementsuse teket soodustavad. On selge, et on vaja keskenduda keskkonna/elustiili/käitumisteguritele, mis võivad dementsuse progresseerumist aeglustada ja/või ennetada. Aastal 2020 tõi ajakirja The Lancet dementsuse ennetamise, sekkumise ja hoolduse komisjon esile kehalise passiivsuse kui dementsuse peamise muudetava riskiteguri.