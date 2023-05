6 ootamatut harjumust, mis saboteerivad kaalulangust

Hommikusöögiga koonerdamine. Toekas hommikusöök on hea päeva alus, mis ennetab ka ülesöömist. Toitumisspetsialist Samantha Cassetty näeb tihti kliente, kelle pingutused nurjuvad, sest nad ei söö või söövad liiga lahja hommikusöögi. Organism vajab hommikul värskelt valku, mille varud on öösel kehas lagundatud. Kui hommikusöögis puuduvad pikema aja jooksul valgud, võib see ainevahetust aeglustama hakata, nentis Cassetty. Kasu pole ka hommikusöögist, mis tähendab üht puuvilja või saiakest. «Kui mu kliendid söövad toeka hommikusöögi, on neil rohkem energiat, nad on produktiivsemad ega allu kiusatustele,» kinnitas nõustaja. Hommikusöök võiks sisaldada 20-30 grammi valku, mis tuleb näiteks keedumunast või kodujuustust.